Выхватили нож: двое собутыльников отобрали у новосибирца ноутбук и телевизор

Бездомные хотели унести чужую технику. но были задержаны полицией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске двое бездомных мужчин вынесли у своего собутыльника технику из квартиры средь бела дня. 21 июля сибиряки собрались вместе в квартире на улице Планировочной. Во время застолья один из них внезапно выхватил нож.

— Угрожая ножом, они забрали у потерпевшего ноутбук и телевизор, после чего скрылись. Мужчина обратился в полицию. В этот же день полицейские заметили мужчин, рядом с которыми находилась похожая техника, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибиряков доставили в отдел полиции, где те во всем признались. Им оказалось по 32 и 40 лет, ранее уже были судимы за кражу. Прописки у них нигде не было, как и работы. Заодно выяснилось, что 32-летний мужчина еще украл из другой квартиры на улице 2-й портовой еду, планшет, два мобильных телефона и несколько десятков метров медного провода.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, возбуждены уголовные дела.

Напомним, в Академгородке налетчик отобрал у 57-летнего мужчины сумку с 2,5 миллионами рублей.

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