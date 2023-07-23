В Новосибирске нашли тело женщины в запертой квартире

Из квартиры шел трупный запах.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске в доме на улице Республиканской обнаружили труп женщины. Об этом сообщили спасатели МАСС.
— Вызов был в 0.08 23 июля. Из квартиры доносился трупный запах, дверь заблокирована. Спасатели обеспечили доступ в квартиру. Была обнаружена женщина без признаков жизни, — сообщили спасатели МАСС в своей официальной группе.
Тело женщины передали сотрудникам полиции.
Напомним, 22 июля под окнами дома на улице Связистов обнаружили тело мужчины. Полиция проводит проверку и устанавливает его личность.
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