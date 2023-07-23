С 25 июля десять улиц Новосибирска останутся без горячей воды

Горячей воды не будет максимум до 4 августа.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С 25 июля по 4 августа несколько улиц в Калининском районе Новосибирска останутся без горячей воды. В это время будут проходить испытания тепловые сети по зоне от ТЭЦ-4.
– Испытания продлятся с 25 июля по 1 августа. Отключение горячей воды – с 25 июля по 4 августа. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 8 часов 24 июля, – сообщили в мэрии Новосибирска.
Неделю будет идти только холодная вода в домах на улицах Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко и Тайгинской.
Напомним, с 26 июля горячую воду также отключат в Железнодорожном районе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый этап испытаний теплосетей начнется в Новосибирске на следующей неделе
Горячую воду отключат в Калининском и Железнодорожном районах (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер