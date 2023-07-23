С 25 июля десять улиц Новосибирска останутся без горячей воды

Горячей воды не будет максимум до 4 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 25 июля по 4 августа несколько улиц в Калининском районе Новосибирска останутся без горячей воды. В это время будут проходить испытания тепловые сети по зоне от ТЭЦ-4.

– Испытания продлятся с 25 июля по 1 августа. Отключение горячей воды – с 25 июля по 4 августа. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 8 часов 24 июля, – сообщили в мэрии Новосибирска.

Неделю будет идти только холодная вода в домах на улицах Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко и Тайгинской.

Напомним, с 26 июля горячую воду также отключат в Железнодорожном районе.

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