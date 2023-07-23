В Новосибирске уберут украшения с улицы Ленина - за работы заплатят 508 тысяч рублей

Украшения начнут демонтировать 24 июля. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Новосибирске с 24 июля начнут демонтировать украшения с улицы Ленина. За работы заплатят более 508 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МАУК «Городская дирекция творческих программ». Больше месяца на улице проходил фестиваль цветов.

Напомним, улицу Ленина делали пешеходной с 3 июня. Там проходили праздничные мероприятия в 130-летию Новосибирска. Планировалось, что горожане смогут гулять по ней до 10 июля, но потом перекрытия решили оставить до конца месяца. Дорога снова станет доступной для автомобилей после того, как уберут последние цветочные композиции.

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