СФР в Новосибирской области назвал даты выплаты пособий в августе

Детские пособия придут в начале августа.
Фото: Даниил ОПАРИН
СФР в Новосибирской области уточнил, когда на карту родителям придут пособия в августе. Деньги за предыдущий месяц будут выплачены 3, 4 и 8 августа.
— С июня выплаты детские выплаты приходят 3-го числа каждого месяца, выплаты из средств материнского капитала — 5 числа, средства по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей — 8-го числа, — сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.
Если единый день выплаты выпадает на выходной, то деньги приходят на карты на день раньше. Поэтому выплаты из средств маткапитала придут 4 августа.
Те, кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получают пособия в соответствии с графиком, утвержденным Почтой России. В Новосибирской области минимальный размер пособия составляет 10309 рублей, а максимальный — 33281 рублей в месяц.
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