В Новосибирской области хотят построить два мусороперерабатывающих комплекса

В Новосибирской области планируют построить два мусороперерабатывающих комплекса.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирской области планируют построить два мусороперерабатывающих комплекса. МУП «Спецавтохозяйство» вложит в них более шести миллиардов рублей.
— Общий объем инвестиций концессионера в создание объектов составляет: в селе Верх-Тула — 3243, 1 миллиона рублей, в селе Раздольное — 3488, 3 миллиона рублей, — рассказал министр ЖКХ и Энергетики региона Денис Архипов ТАСС.
По его словам, на строительство, с учетом подготовки документов, уйдет от 21 до 24 месяцев.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что Новосибирский областной суд отклонил апелляцию представителей мусорного полигона у «Толмачево» — до 29 июля 2023 года там по-прежнему нельзя складировать отходы.
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Постановление действует до 29 июля 2023 года (подробнее).
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