В Новосибирской области хотят построить два мусороперерабатывающих комплекса

В Новосибирской области планируют построить два мусороперерабатывающих комплекса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области планируют построить два мусороперерабатывающих комплекса. МУП «Спецавтохозяйство» вложит в них более шести миллиардов рублей.

— Общий объем инвестиций концессионера в создание объектов составляет: в селе Верх-Тула — 3243, 1 миллиона рублей, в селе Раздольное — 3488, 3 миллиона рублей, — рассказал министр ЖКХ и Энергетики региона Денис Архипов ТАСС.

По его словам, на строительство, с учетом подготовки документов, уйдет от 21 до 24 месяцев.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что Новосибирский областной суд отклонил апелляцию представителей мусорного полигона у «Толмачево» — до 29 июля 2023 года там по-прежнему нельзя складировать отходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирский суд запретил мусорному полигону у «Толмачево» складировать отходы

Постановление действует до 29 июля 2023 года (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber