Под Новосибирском чихуа-хуа собрала пробку на Бердском шоссе

Маленькая собачка собрала пробку из машин. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске водители на Бердском шоссе сняли милую и грустную историю одновременно. Так, в соцсетях появилась запись о маленькой собачке, которая собрала пробку, бегая по проезжей части.

— Пробка из автомобилей сформировалась на Бердском шоссе из-за бегущей по проезжей части маленькой собачки. Неравнодушные граждане долго пытались поймать напуганного песика, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом сибиряки предположили, что собака могла выпрыгнуть у кого-то из машины и потеряться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber