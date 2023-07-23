Под Новосибирском чихуа-хуа собрала пробку на Бердском шоссе

Маленькая собачка собрала пробку из машин. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске водители на Бердском шоссе сняли милую и грустную историю одновременно. Так, в соцсетях появилась запись о маленькой собачке, которая собрала пробку, бегая по проезжей части.
— Пробка из автомобилей сформировалась на Бердском шоссе из-за бегущей по проезжей части маленькой собачки. Неравнодушные граждане долго пытались поймать напуганного песика, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом сибиряки предположили, что собака могла выпрыгнуть у кого-то из машины и потеряться.
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