В Новосибирской области завершены поиски 65-летней женщины, ушедшей в лес за грибами и пропавшей

Поиски 65-летней женщины завершены. Фото:"ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирской области завершены поиски 65-летней женщины, пропавшей в СНТ «Сибирь» Тогучинского района в субботу, 22 июля. Ее искали полиция и волонтеры.
— Женщина найдена, ее эвакуируют из леса, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Напомним, женщина потерялась, когда ушла в лес за грибами. Волонтеры распространили по сети ее ориентировку, а позже объявили срочный сбор на поиски и выехали на место.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ушла за грибами и пропала»: под Новосибирском ищут 65-летнюю женщину в резиновых сапогах и панаме
Под Новосибирском 65-летняя женщина ушла в лес за грибами и пропала (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер