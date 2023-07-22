В Новосибирской области завершены поиски 65-летней женщины, ушедшей в лес за грибами и пропавшей

Поиски 65-летней женщины завершены. Фото:"ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирской области завершены поиски 65-летней женщины, пропавшей в СНТ «Сибирь» Тогучинского района в субботу, 22 июля. Ее искали полиция и волонтеры.

— Женщина найдена, ее эвакуируют из леса, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Напомним, женщина потерялась, когда ушла в лес за грибами. Волонтеры распространили по сети ее ориентировку, а позже объявили срочный сбор на поиски и выехали на место.

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