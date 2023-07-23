Солнце сменится дождем: в Новосибирске 23 июля ожидается гроза и южный ветер

В Новосибирске пойдет дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 23 июля ожидается дождь с грозой. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

- Днем температура воздуха составит +22…+24 градуса, а ночью опустится до +15. Ветер подует юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Ожидается кратковременный дождь с грозой, - обещают синоптики.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» весь день будет идти дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +19…+21 градуса. Ночью она опустится до +17 градусов. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

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