Солнце сменится дождем: в Новосибирске 23 июля ожидается гроза и южный ветер

В Новосибирске пойдет дождь.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске 23 июля ожидается дождь с грозой. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.
- Днем температура воздуха составит +22…+24 градуса, а ночью опустится до +15. Ветер подует юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Ожидается кратковременный дождь с грозой, - обещают синоптики.
По данным сервиса «Яндекс. Погода» весь день будет идти дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +19…+21 градуса. Ночью она опустится до +17 градусов. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер