«Дети кричат, а мама не выходит»: в сети появилось душераздирающее видео с пожара в Бердске

В сети появилось душераздирающее видео с пожара в Бердске на улице Ушакова. Фото: "АСТ-54"

В сети появилось душераздирающее видео с пожара в Бердске на улице Ушакова. Напомним, вечером в субботу, 22 июля, там загорелся частный дом.

— Мама, выходи! — слышны на видео слова, вперемешку с детскими криками. На фоне также слышны хлопки — возможно, в доме были газовые баллоны.

Судя по кадрам ролика, пламя полностью охватило дом. На месте уже работают пожарные. В областном МЧС КП-Новосибирск пояснили, что пока что информации о пострадавших не поступало.

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