«Дети кричат, зовут маму»: в Бердске загорелся частный дом на улице Ушакова

Дом охватило пламя. Фото: "АСТ-54"
Вечером в субботу, 22 июля, в Бердске случился страшный пожар в частном доме на улице Ушакова. Постройку, полностью охваченную огнем, засняли на видео очевидцы и выложили в сеть. Люди сообщают, что рядом с местом пожара находятся дети.
— Дети кричат, зовут маму, слышны хлопки. Вышла она из горящего дома или нет — пока неизвестно, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».
Судя по кадрам ролика, пламя полностью охватило дом. Периодически слышны хлопки: возможно, в доме были газовые баллоны.
В областном МЧС ЧП пока не прокомментировали, КП-Новосибирск выясняет подробности.
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