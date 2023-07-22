В Новосибирске прошел массовый заплыв через Обь

Реку переплыли 173 человека. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске в субботу, 22 июля, прошел массовый заплыв через Обь. Реку переплыли 173 человека: как профессионалы, так и любители.

— Старт осуществлялся с берега на территории пляжа «Бугринская роща», перед пловцами стояла задача проплыть три километра вниз по течению реки почти до железнодорожного моста, — сообщили в областном МЧС.

За безопасностью заплыва наблюдали сотрудники МЧС. К счастью, помощь спасателей никому не потребовалась.

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