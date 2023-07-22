До 28 метров в секунду: в Новосибирске объявили штормовое предупреждение 23 июля

Сибиряков ожидает сильный ветер.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области в воскресенье, 23 июля, ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Региональное МЧС выпустило штормовое предупреждение.
— Сутки 23 июля 2023 года в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы. Усиление ветра до 17-22 м/с, при грозах шквалы до 25-28 м/с, — сообщили в ведомстве.
Из-за погодны возможны различные происшествия, связанные с обрывом линии электропередач и связи, падением деревьев и плохо закрепленных конструкций, а также срывом кровли со зданий, нарушениями в работе транспорта и увеличением числа аварий на дорогах.
Накануне КП-Новосибирск писала о последствиях сильного ливня в Новосибирске 21 июля 2023 года. Машины тонули на проезжей части, а горожане устраивали заплывы в огромных лужах прямо во дворе дома.
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