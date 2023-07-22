В Новосибирской области простились с двумя погибшими мужчинами на СВО

Анатолий ( на фото слева) и Сергей (на фото справа) погибли в зоне СВО. Фото: vk.com/public216555180/vk.com/club216309261
В Новосибирской области простились 25-летним Анатолием Косьяновым и 48-летнем Сергеем Григорьевым. Они погибли в зоне СВО.
- Анатолий Косьянов погиб при исполнении обязанностей военной службы и выполнении боевых задач, - сообщили в администрации Туруновского сельсовета Венгеровского района.
Сергей Григорьев тоже жил в Венгеровском районе. В администрации Мининского сельсовета рассказали, что мужчина погиб 13 июля.
Прощания с погибшими прошли 22 июля в местных домах культуры.
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