В Новосибирской области простились с двумя погибшими мужчинами на СВО

Анатолий ( на фото слева) и Сергей (на фото справа) погибли в зоне СВО. Фото: vk.com/public216555180/vk.com/club216309261

В Новосибирской области простились 25-летним Анатолием Косьяновым и 48-летнем Сергеем Григорьевым. Они погибли в зоне СВО.

- Анатолий Косьянов погиб при исполнении обязанностей военной службы и выполнении боевых задач, - сообщили в администрации Туруновского сельсовета Венгеровского района.

Сергей Григорьев тоже жил в Венгеровском районе. В администрации Мининского сельсовета рассказали, что мужчина погиб 13 июля.

Прощания с погибшими прошли 22 июля в местных домах культуры.

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