«Спасибо прохожим, что не бросили меня с умирающей собакой»: хозяйка убитой током собаки-поводыря в Новосибирске поблагодарила всех за помощь

Пес погиб сразу же. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске хозяйка убитой током собаки-поводыря поблагодарила всех за помощь.

- Большое спасибо всем тем, кто помог мне и морально, и материально. Спасибо прохожим, которые не бросили меня на улице с умирающей собакой. Спасибо за все предложения о различных видах помощи, поступившие в этот сложный для меня день, - написала Ирина Бурмистрова на своей странице в соцсетях.

Напомним, что собаку-поводыря по кличке Вайт убило током в троллейбусе утром 21 июля. Он вместе с хозяйкой ехал на работу. Пес наступил на ступеньки транспорта, взвизгнул и упал. Вайта отнеси в ветеринарную клинику, но не успели спасти.

Сейчас Ирина ждет результатов вскрытия и хочет обратиться в суд.

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