Пассажирский самолет «Новосибирск-Иркутск» приземлился с разрушенной механизацией крыла

Самолет приземлился в Иркутске.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Иркутске приземлился пассажирский самолет «Новосибирск-Иркутск». Когда люди покинули борт, его осмотрели и обнаружили повреждение.
- На послеполетном осмотре обнаружены разрушение тяг механизации крыла, - сообщает телеграм-канал «Aviaincident».
Механизация крыла – комплекс устройств на крыле самолета. В него входят предкрылки, закрылки и много чего еще.
Что именно разрушено в крыле самолета не уточняется.
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