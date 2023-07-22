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НовостиОбщество22 июля 2023 12:48

Пассажирский самолет «Новосибирск-Иркутск» приземлился с разрушенной механизацией крыла

Повреждение обнаружили после осмотра
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Самолет приземлился в Иркутске.

Самолет приземлился в Иркутске.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутске приземлился пассажирский самолет «Новосибирск-Иркутск». Когда люди покинули борт, его осмотрели и обнаружили повреждение.

- На послеполетном осмотре обнаружены разрушение тяг механизации крыла, - сообщает телеграм-канал «Aviaincident».

Механизация крыла – комплекс устройств на крыле самолета. В него входят предкрылки, закрылки и много чего еще.

Что именно разрушено в крыле самолета не уточняется.

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