«Ушла за грибами и пропала»: под Новосибирском ищут 65-летнюю женщину в резиновых сапогах и панаме

Женщина ушла за грибами и пропала. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирской области ищут 65-летнюю Татьяну Ивановну (Костыреву) Белозерову. Женщина пропала в СНТ «Сибирь» Тогучинского района в субботу, 22 июля.

— Женщина ушла в лес за грибами и не вернулась.

Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы. На момент своего исчезновения была одета в темно-коричневые резиновые сапоги и темную панаму.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Татьяны или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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