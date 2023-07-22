«Ушла за грибами и пропала»: под Новосибирском ищут 65-летнюю женщину в резиновых сапогах и панаме

Женщина ушла за грибами и пропала. Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирской области ищут 65-летнюю Татьяну Ивановну (Костыреву) Белозерову. Женщина пропала в СНТ «Сибирь» Тогучинского района в субботу, 22 июля.
— Женщина ушла в лес за грибами и не вернулась.
Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Приметы: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы. На момент своего исчезновения была одета в темно-коричневые резиновые сапоги и темную панаму.
Если вам известно что-нибудь о местонахождении Татьяны или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.
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