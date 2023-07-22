СК начал расследование.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На новосибирских чиновников из мэрии возбудили уголовное дело за халатность. Об этом сообщил в СУ СК РФ по Новосибирской области.
- Все из-за дома, который давно подлежит сносу. В нем до сих пор живут люди. В доме на улице Ногина нет коммуникаций, перекрытия сгнили, а в потолке дыры, - объяснили в ведомстве.
Дом давно признали непригодным для проживания, должны были снести еще в 2019 году, но «воз и ныне там».
Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами.
Сейчас идет расследование. Следователи дадут оценку действиям чиновников и вынесут решение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер