СК начал расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На новосибирских чиновников из мэрии возбудили уголовное дело за халатность. Об этом сообщил в СУ СК РФ по Новосибирской области.

- Все из-за дома, который давно подлежит сносу. В нем до сих пор живут люди. В доме на улице Ногина нет коммуникаций, перекрытия сгнили, а в потолке дыры, - объяснили в ведомстве.

Дом давно признали непригодным для проживания, должны были снести еще в 2019 году, но «воз и ныне там».

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами.

Сейчас идет расследование. Следователи дадут оценку действиям чиновников и вынесут решение.

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