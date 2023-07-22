В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика, который ушел из дома и пропал

В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика в зеленой футболке. Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика в зеленой футболке. Об этом сообщили волонтеры.
— Мальчик найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в сети, сообщал важные свидетельства! — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Напомним, школьник пропал в субботу, 22 июля, в Кировском районе города. Он ушел из дома в неизвестном направлении не вернулся. Его искали полиция и волонтеры.
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