В Новосибирске появятся станции метро «Космическая» и «Авиационная»

В Новосибирске появятся несколько новых станций метро. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске появятся несколько новых станций метро. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации города.

Документ рассказывает о проекте планировки треугольника в Заельцовском и Калининском районах: между рекой 2-Ельцовкой, Красным проспектом и магистральной улицей. Именно там и планируется обустроить новые станции. Так, согласно планам — Красный просект планируется продлить, чтобы он проходил от улицы Аэропорт по территории аэродрома Северный до улицы Краузе. Заняться этим должны будут после 2030 года.

Вдоль главной дороги проложена будет и подземка. Так, на пересечении Красного проспекта и улицы Георгия Колонды собираются построить транспортно-пересадочный узел при станции метро «Северная». За ней еще три станции: «Авиационная», «Космическая» и конечная «Родники».

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