Житель Хабаровска убил жену и прилетел в Новосибирск, чтобы отсидеться

Мужчину задержали. Фото: скриншот из видео

Житель Хабаровска убил свою жену и прилетел в Новосибирск, чтобы отсидеться. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю.

- Муж с женой приехали в Красноярский край на машине. Он заподозрил ее в неверности и решил убить. Он спонтанно свернул вглубь леса и, находясь на участке местности в 5 километрах от деревни Свищево Березовского района, запер женщину в машине, облил автомобиль бензином и поджог, - сообщили в ведомстве.

После этого мужчина купил билет на самолет и прилетел в Новосибирск. Из столицы Сибири он отправился в Москву. Там его задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье убийства, совершенного с особой жестокостью. 27-летнего мужчину заключили под стражу.

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