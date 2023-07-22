«Ушел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут 8-летнего школьника в зеленой футболке

Ребенку 8 лет. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирске ищут 8-летнего Максима Чиркова. Ребенок пропал в Кировском районе, сегодня 22 июля.

- Он ушел из дома в неизвестном направлении, - сообщается в ориентировке ПСО «ЛизаАлерт».

Рост Максима 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Мальчик был одет в зеленую футболку, сине-коричневые шорты, серые сандалии, темно-синие носки, серая кепка.

Если вам что-то известно про местонахождение Максима Чиркова сообщите по номеру 112 или 8 (800) 700-54-52.

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