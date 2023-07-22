«Вышел на маршрут»: в Новосибирске заметили троллейбус, в котором убило током собаку-поводыря

Троллейбус заметили на линии. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске горожане заметили троллейбус, в котором током убило собаку-поводыря. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54».

- Вышел на маршрут и возит пассажиров. Видимо, все неполадки устранили, - сообщают подписчики группы.

Напомним, что трагедия произошла утром 21 июля. Собака-поводырь по кличке Вайт вместе с хозяйкой Ириной поднималась в троллейбус. Наступив лапами на ступеньку, пес взвизгнул и упал. Его отнесли в ветеринарную клинику, но спасти не смогли. Ирина будет подавать в суд, а в мэрии заявили, что готовы выплатить ей компенсацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber