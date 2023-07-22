Драка произошла возле клуба. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Появилось видео массовой драки в центре Новосибирска возле бара «Синий Иней». На место выезжала полиция.

На кадрах видно, как на одного мужчину набросилась толпа. Они начали его бить, а после он потерял сознание и упал.

В ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали случившееся.

- Сотрудники полиции проводят проверку по факту противоправных действий граждан. Личности участников драки устанавливаются, - уточнили в ведомстве.

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