Драка произошла возле клуба. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
Появилось видео массовой драки в центре Новосибирска возле бара «Синий Иней». На место выезжала полиция.
На кадрах видно, как на одного мужчину набросилась толпа. Они начали его бить, а после он потерял сознание и упал.
В ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали случившееся.
- Сотрудники полиции проводят проверку по факту противоправных действий граждан. Личности участников драки устанавливаются, - уточнили в ведомстве.
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