«Его скрутили и надели наручники»: появилось видео задержания одного из участников массовой драки в центре Новосибирска

Одного из участников драки задержали. Фото: скриншот из видео

Участника массовой драки в центре Новосибирска задержали. Напомним, конфликт между мужчинами произошел рано утром 22 июля возле ночного клуба. Один из участников драки убежал после приезда полиции.

- Я подходил к светофору на Ленина, и в это время человек 8 полицейских с двух сторон бежали месту, где парковка, - рассказал КП-Новосибирск очевидец произошедшего.

По словам мужчины, одного из участников драки скрутили, надели наручники и увели.

Известно, что во время драки один из мужчин потерял сознание, его пытались реанимировать, но о его судьбе до сих пор ничего не ясно.

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