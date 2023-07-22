В центре Новосибирска произошла массовая драка возле клуба: один человек потерял сознание

Драка произошла в центре города. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В центре Новосибирска произошла массовая драка возле клуба. Инцидент произошел утром 22 июля на улице Советской.

- Молодой человек нокаутировал одного из участников драки, - рассказали подписчики группы «АСТ-54».

Как сообщают очевидцы, парень не стал дожидаться полицию и сбежал. Пострадавшего пытались реанимировать.

Однако, полиция приехала на место и пыталась разнять мужчин.

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