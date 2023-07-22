«Затопило и вырубило проводку»: в Новосибирской области после ливня затопило магазин и отключили свет

Продавцы сами убирали воду. Фото: скриншот из видео vk.com/sib_observer

В Новосибирской области последствия ливня для многих стали печальными. В магазине в рабочем поселке Краснообск.

- Магазин затопило и вырубило проводку. Пришлось закрывать торговый комплекс, - рассказал КП-Новосибирск Валентин Котельников, местный житель.

Продавцам пришлось несладко. Вооружившим швабрами они убирали воду. Кому-то даже понадобились совки.

Напомним, что 21 июля в городе прошел мощный ливень. Были затоплены дороги, трамваи сходили с рельс.

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