«Затопило и вырубило проводку»: в Новосибирской области после ливня затопило магазин и отключили свет

Продавцы сами убирали воду. Фото: скриншот из видео vk.com/sib_observer
В Новосибирской области последствия ливня для многих стали печальными. В магазине в рабочем поселке Краснообск.
- Магазин затопило и вырубило проводку. Пришлось закрывать торговый комплекс, - рассказал КП-Новосибирск Валентин Котельников, местный житель.
Продавцам пришлось несладко. Вооружившим швабрами они убирали воду. Кому-то даже понадобились совки.
Напомним, что 21 июля в городе прошел мощный ливень. Были затоплены дороги, трамваи сходили с рельс.
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