В Новосибирской области велосипедист погиб под колесами иномарки

Иномарка столкнулась с велосипедистом. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирской области 45-летний велосипедист погиб под колесами иномарки. ДТП произошло ночью 22 июля в Коченевском районе.

- 19-летний водитель ехал за рулем авто «Mitsubishi Carisma». При неустановленных обстоятельствах он столкнулся с мужчиной, ехавшим на велосипеде, - рассказали в Госавтоинспекции.

Велосипедиста спасти не удалось.

Сейчас правоохранители начали доследственную проверку.

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