В Новосибирской области велосипедист погиб под колесами иномарки

Иномарка столкнулась с велосипедистом. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Новосибирской области 45-летний велосипедист погиб под колесами иномарки. ДТП произошло ночью 22 июля в Коченевском районе.
- 19-летний водитель ехал за рулем авто «Mitsubishi Carisma». При неустановленных обстоятельствах он столкнулся с мужчиной, ехавшим на велосипеде, - рассказали в Госавтоинспекции.
Велосипедиста спасти не удалось.
Сейчас правоохранители начали доследственную проверку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер