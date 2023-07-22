Мужчина лежал под окнами многоэтажки. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях утром 22 июля. Тело обнаружили на улице Связистов в Ленинском районе.

- Он не подает признаков жизни, - сообщили в группе «АСТ-54».

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области подтвердили данный факт.

- Да, он действительно умер. Криминальной составляющей нет. Сейчас проводится проверка, и устанавливается личность мужчины, - сообщили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber