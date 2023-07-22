Мужчина лежал под окнами многоэтажки. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях утром 22 июля. Тело обнаружили на улице Связистов в Ленинском районе.
- Он не подает признаков жизни, - сообщили в группе «АСТ-54».
В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области подтвердили данный факт.
- Да, он действительно умер. Криминальной составляющей нет. Сейчас проводится проверка, и устанавливается личность мужчины, - сообщили в ведомстве.
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