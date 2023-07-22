В Новосибирске столкнулись две иномарки: «Тойота» повисла на отбойнике

Машины столкнулись в Дзержинском районе.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске утром 22 июля столкнулись две иномарки. ДТП произошло недалеко от ТЦ «Восток» в Дзержинском районе.
- В результате столкновения один из автомобилей налетел на отбойник, - сообщают подписчики группы «Инцидент Новосибирск».
По предварительной информации, пострадавших нет.
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