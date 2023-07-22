Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июля 2023 2:58

В Новосибирске столкнулись две иномарки: «Тойота» повисла на отбойнике

В Новосибирске «Тойота» повисла на отбойнике после ДТП
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Машины столкнулись в Дзержинском районе.

Машины столкнулись в Дзержинском районе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске утром 22 июля столкнулись две иномарки. ДТП произошло недалеко от ТЦ «Восток» в Дзержинском районе.

- В результате столкновения один из автомобилей налетел на отбойник, - сообщают подписчики группы «Инцидент Новосибирск».

По предварительной информации, пострадавших нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber