В Новосибирске столкнулись две иномарки: «Тойота» повисла на отбойнике

Машины столкнулись в Дзержинском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске утром 22 июля столкнулись две иномарки. ДТП произошло недалеко от ТЦ «Восток» в Дзержинском районе.

- В результате столкновения один из автомобилей налетел на отбойник, - сообщают подписчики группы «Инцидент Новосибирск».

По предварительной информации, пострадавших нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber