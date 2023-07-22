В Новосибирске в одном из районов пошел град

Град засняли жители Заельцовского района. Фото: скриншот из видео "Новосибирск с огоньком"

В Новосибирске прошел град. Вечером, 21 июля его могли наблюдать жители Заельцовского района. Видео появилось в группе «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно, как вместе с дождем начинает идти град. Кусочки льда падали прямо в лужи, на асфальт, в газон.

Напомним, что вечером 21 июля на город обрушился ливень. После этого Новосибирск ушел под воду. Машины уходили под воду, трамваи сходили с рельс, а ребятня не отчаивалась и смело купалась в лужах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber