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НовостиОбщество22 июля 2023 2:09

В Новосибирске в одном из районов пошел град

Кусочки льда полетели с неба вечером 21 июля
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Град засняли жители Заельцовского района. Фото: скриншот из видео "Новосибирск с огоньком"

Град засняли жители Заельцовского района. Фото: скриншот из видео "Новосибирск с огоньком"

В Новосибирске прошел град. Вечером, 21 июля его могли наблюдать жители Заельцовского района. Видео появилось в группе «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно, как вместе с дождем начинает идти град. Кусочки льда падали прямо в лужи, на асфальт, в газон.

Напомним, что вечером 21 июля на город обрушился ливень. После этого Новосибирск ушел под воду. Машины уходили под воду, трамваи сходили с рельс, а ребятня не отчаивалась и смело купалась в лужах.

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