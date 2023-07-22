«Мог умереть от сепсиса»: в Новосибирской области ветеринары спасли кота с жуткой травмой спины

Кузе прокусили спину. Фото: ГБУ НСО "Управление ветеринарии Кыштовского района НСО"

В Новосибирской области ветеринары спасли кота по кличке Кузя. Пока его хозяин был в больнице, он сбежал из дома и попал в пасть бродячей собаки.

- Кузя живет у 90-летнего дедушки. Спасает его от одиночества. Мужчина попал в больницу, а кот сбежал. Вот и попался бродячей собаке в зубы. Она ему вырвала кусок кожи со спины вместе с мышцами. Кузя чудом остался жив, - рассказали КП-Новосибирск в Управлении ветеринарией Кыштовского района НСО.

Пенсионер узнал о травме любимца, когда вернулся домой. Тут же позвонил врачам. Нельзя было терять не минуты.

- С момента травмы прошло две недели. Кот мог умереть от сепсиса. Врачи забрали Кузю и зашили рану. Сейчас кот находится у дедушки, а мы ездим к нему обрабатывать швы у котика на спине. Динамика заживления раны хорошая, - подытожили ветеринары.

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