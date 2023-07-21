В субботу трамваи по левобережью Новосибирска будут ходить реже

Трамваи будут ходить с большими перерывами.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Трамваи на левом берегу Новосибирска в субботу будут ходить по новому расписанию. Как сообщили в мэрии, это связано с переключением реверсивного движения. Причина тому - ремонт трамвайных путей по улице Сибиряков-Гвардейцев, а также выезда из парка депо филиала №4.
В итоге трамвай №3 не будет работать с начала движения до 8 часов утра. С начала движения до 8 утра трамвай №18 будет следовать от конечной остановки «Юго-Западный ж/м» по улицам Связистов, Невельского, Широкой, Демьяновской, Широкой, Ватутина, Котовского, Блюхера, площадь им. Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении), а потом через Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкую, Демьяновскую, Широкую, Невельского и Связистов возвращаться в Юго-Западный ж/м.
С начала движения до 9 утра будут увеличены интервалы движения у трамваев №10, 15, 16 и 18.
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