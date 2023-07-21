Юрист рассказал, что делать, если работодатель не пускает вас в отпуск

Юрист Илья Русяев рассказал, что делать, если работодатель отказывается отпускать вас в отпуск по графику. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрист Илья Русяев рассказал, что делать, если работодатель отказывается отпускать вас в отпуск по графику. Эксперт отметил, что отстаивать свои права нужно, но вот если сотрудник решит просто не выйти на работу в положенное ему по графику время отпуска, начальство может расценить это как прогул.

— Необходимо обращение за защитой своих прав в одну (или несколько) инстанций: профсоюз, инспекцию труда, комиссию по разрешению трудовых споров, прокуратуру или суд, — заявил юрист изданию NEWS.ru.

Кроме жалобы сотрудник должен будет предоставить паспорт, трудовой договор или другие документы, которые докажут, что он действительно является сотрудником организации. А еще — бумаги об отказе в отпуске.

Если будет установлено, что работодатель не имел права лишать человека законного отдыха, ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. А если подобная ситуация происходит уже не в первый раз — то от 50 до 70 тысяч.

— Во всем, что касается отпуска вне установленного графика, особенно административного (за свой счет), окончательное решение остается за работодателем, — подытожил Русяев.

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