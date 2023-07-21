В Новосибирске хотят проложить трамвайные линии в сторону Снегирей и Родников

В Новосибирске построят новые трамвайные пути. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске планируют проложить новые трамвайные линии — по ним горожан будут развозить в микрорайоны Снегири и Родники. Об этом в своем телеграм−блоге сообщил депутат Заксобрания Илья Поляков.

— Запланировано продолжение трамвайных линий с эстакадой над железной дорогой: от «Соснового Бора» в сторону Снегирей и Родников с конечной в районе пересечения Красного проспекта и Краузе, — отметил политик.

Также депутат сообщил о расширении улицы Объединения и продолжении строительства улицы Колонды. Кроме этого, в северной части Новосибирска планируют построить две новые магистрали — улицы Широтную и Арктическую.

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