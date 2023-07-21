«Собака гоняла по дому»: новосибирские волонтеры выхаживают птицу-славку, залетевшую в квартиру

Новосибирские волонтеры выхаживают птицу-славку, по ошибке залетевшую в квартиру к сибирякам. Фото: ЦРДЖ/birds54

Новосибирские волонтеры выхаживают птицу-славку, по ошибке залетевшую в квартиру к сибирякам. В руки зоозащитников она попала 21 июля.

— Птица залетела в квартиру, за ней гонялась собака, но ничего птице не повредила. Она получила черепно-мозговую травму, — сообщили в Центре реабилитации диких животных.

Славки — птицы, обитающие в окрестностях Новосибирска. Они живут в лесах и густых кустарниках, однако некоторые приживаются и в садах. От других птиц их отличает громкое и специфическое пение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber