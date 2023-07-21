В Ленинском районе Новосибирска хэтчбек врезался в «скорую»

В ГАИ аварию пока не прокомментировали. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 21 июля в Хилокском жилмассиве произошло ДТП с участием скорой помощи — в машину медиков влетела иномарка. Об аварии в группе АСТ−54 во ВКонтакте сообщил очевидец.

— У Хилокского кольца, напротив автоцентра Lada, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и красного хэтчбека Nissan Note. Движение в сторону кольца полностью заблокировано, образовался затор. Водители вынуждены объезжать место ДТП по встречной полосе, — указано в посте сообщества.

Новосибирцы возмущены — горожане высказываются в комментариях. Фото: скрин паблика.

Многие новосибирцы возмущены инцидентом:

— Скорую нужно пропускать всегда и везде! Подумайте: а если она едет к вашим близким или с вашими близкими! Что вы в этой ситуации сделаете? — написала в комментариях сибирячка Татьяна Ионичева.

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