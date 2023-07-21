У четвертого моста в Новосибирске возвели все 17 опор

В Новосибирске на стройке четвертого моста через Обь возвели все 17 опор. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске на стройке четвертого моста через Обь возвели все 17 опор. Полностью также закончено сооружение 114-метрового пилона. Ванты на мосту еще продолжают устанавливать: уже смонтировано 42 — это 60% от общего объема.

— По мере их натяжения продвигаются работы по устройству проезжей части на вантовом участке моста в сторону съезда на улицу Ипподромскую. Армирование железобетонной плиты выполнено на 90%, на 45% забетонирована сама плита проезжей части, уложено около 1800 кубометров бетона, — сообщили в ГК «ВИС».

Общая готовность моста на данный момент составляет 85%.

Напомним, планируется, что к 2034 году в среднем в году ежесуточно по мосту должны будут проезжать 68 тысяч автомобилей. Предполагается, что благодаря четвертому мосту новосибирцы смогут быстрее и удобнее добираться до Толмачево, а транспортная развязка на левом берегу позволит отказаться от кольцевых перекрёстков на площадях Энергетиков и Труда, что позволит облегчить там движение.

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