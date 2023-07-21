Новосибирские спасатели освободили реку 1-ю Ельцовку от свалки

Спасатели очистили реку от мусора. Фото: спасатели МАСС.

Спасатели МАСС Новосибирска избавили реку 1−ю Ельцовку от нелегальной свалки. Фотоотчет с места сотрудники опубликовали в своем телеграм−канале вечером 21 июля.

— Из−за сброса отходов в руслах появляются целые мусорные острова. При гниении они пускают в воду вредные химические соединения, отравляя природу. Это в свою очередь влияет и на животных, и на людей. Грязная вода становится средой обитания бактерий и вирусов, которые в прошлом провоцировали целые эпидемии, — объясняют спасатели.

По словам экспертов, часто безответственность людей приводит к вспышкам самых разных болезней: гастрита, амебиаза, холеры, ожогам и слепоте. Спасатели призвали новосибирцев к сохранению чистоты окружающей среды.

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