Мэрия Новосибирска выкупит квартиры в трех аварийных домах Фото: Александр РОГОЗА

Мэрия Новосибирска выкупит квартиры в трех аварийных домах. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности владельцев жилых помещений в многоквартирном доме, — указано в постановлении.

Выкупить муниципалитет планирует квартиры в доме на улице Красный Факел, 93: он был построен в 1931 году и расположен на участке в 1068 квадратных метров. А также в доме на улице Старое шоссе, 7, построенном в 1955 году и располагающемся на участке в 2502 квадратных метра и в доме на улице Инская, 19 1920 года постройки, на участке площадью в 297 квадратных метров.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске 500 человек из аварийных домов переедут в новую десятиэтажку. В доме на улице Степной будет обустроено 197 квартир. Его планируется завершить в течение 2023 года.

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