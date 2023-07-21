В парке Каменка сделали эко-тропу и обшили два моста

Вице-мэр в парке Каменка. Фото: соцсети Анны Терешковой.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова съездила в парк Каменка. И оценила на месте, как идут работы по его благоустройству. Своими впечатлениями и выводами поделилась в личных соцсетях.

- Все работы ведут в соответствии с графиком. Уже идет отделка визит-центра, проката и туалета. Заканчиваются работы по созданию эко-тропы, обшиваются два моста и ведется установка световых опор, - рассказала Анна Васильевна. - Уверена, что в октябре мы сдадим этот прекрасный парк - новое общественное пространство Дзержинского района, да и всего города!

Анна Васильевна отметила, что работы идут согласно графика. Фото: соцсети Анны Терешковой.

Почти каждое предложение в коротком посте вице-мэра заканчивается знаком восклицания: Анна Васильевна была по-хорошему впечатлена увиденным.

Заехала вице-мэр и в Сосновый бор. Там она увидела, что один из притоков Ельцовка 1 «чувствует себя не очень хорошо».

В Сосновом бору пообщалась с белочкой. Фото: соцсети Анны Терешковой.

- Надо совместно с минприроды обратить внимание и на эту речку, - отметила Терешкова. - Сосновый бор жители используют, как транзитное пространство: много велосипедистов и бегунов. Сколько еще предстоит работы над этой территорией!

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