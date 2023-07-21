В Новосибирске «скорая» не смогла проехать по затопленным после дождя дорогам

Скорая помощь застряла на затопленной дороге. Фото: читатель Владислав

В Новосибирске в пятницу, 21 июля, прошел сильный дождь. Улицы города традиционно ушли под воду, создавая неудобства как для пешеходов, так и для автомобилистов. Но в этот раз огромные лужи стали преградами не только для легковых машин, но и для «ГАЗелей».

— В Калининском районе у ТЦ «Голден Парк» дорогу сильно затопило. Там начали застревать машины, включая скорую помощь, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев.

Ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о последствиях ливня в городе. Так, из-за капризов погоды с рельс сходили трамваи, машины тонули на дорогах, а люди устраивали заплывы в глубоких лужах у дома.

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