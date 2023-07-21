«Уходил от столкновения»: в ГИБДД рассказали подробности ДТП с грузовиком, насмерть сбившим пешехода

В Новосибирске грузовик насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу. фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске грузовик насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу. ДТП случилось в Ленинском районе вечером в пятницу, 21 июля. В ГИБДД рассказали, что грузовой автомобиль уходил от столкновения с легковушкой.

— В 18:40 25-летний водитель грузовика FAW ехал по улице Троллейная в сторону улицы Немировича-Данченко. У остановки «Кирзавод», уходя от столкновения с автомобилем Toyota Caldina, выехал на встречную полосу, где сбил перебегавшего дорогу не по пешеходному переходу 52-летнего мужчину, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает экипаж ДПС и полиция.

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Подробности аварии уточняют сотрудники городской Госавтоинспекции (подробнее).

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