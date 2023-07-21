Два жителя Новосибирска расплачивались за алкоголь банковской картой школьницы

Мужчины платили найденной карточкой за алкоголь. Фото: скриншот видео ГУ ВД России по НСО.
Два новосибирца нашли банковскую карточку и сразу пустили ее в дело. Пошли в магазин и купили там все, что пожелала душа. В одном из алкогольных супермаркетов они попали под прицел видеокамер.
- 25 июня мужчины, воспользовавшись утерянной 16-летней девушкой банковской картой, купили товар в различных магазинах Ленинского района города. Со счета школьницы списали более трех тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
На любителей халявы завели уголовное дело по статье «Кража». И объявили в розыск. Всех, кто узнал мужчин на фото и видео, а также знает их место проживания, просят позвонить в полицию по телефонам: 232-64-79, 232-64-71, 232-17-18.
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