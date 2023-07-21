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НовостиПроисшествия21 июля 2023 15:19

В Новосибирске дело экс-глав «Тяжстанкогидропресса» поступило в суд

Их обвиняют в мошенничестве
Галина СИМОНОВА
В Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс».

В Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс».

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс». В 2022 году против них возбудили уголовное дело по факту мошенничества, отмывания имущества и намеренного банкротства предприятия.

— В Кировский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывших генеральных директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс». Органом предварительного расследования одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а другому— в виде домашнего ареста, — сообщили в суде.

По данным следствия, с 2016 по 2020 годы руководители без ведома акционеров и членов совета заключали сделки по отчуждению имущества по заведомо заниженной стоимости. Итогом стало банкротство завода: «Тяжстанкогидропресс» лишился здания, участка, оборудования и 100% доли уставного капитала принадлежавшего заводу сельхоз ООО.

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