В Новосибирске 500 человек переедут из аварийного жилья в новую многоэтажку

В Новосибирске 500 человек из аварийных домов переедут в новую десятиэтажку. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске 500 человек из аварийных домов переедут в новую десятиэтажку. В доме на улице Степной будет обустроено 197 квартир. Его планируется завершить в течение 2023 года.

— Проектной документацией предусмотрено возведение десятиэтажного трехподъездного дома, в котором будет расположено 197 квартир в целях переселения более 500 граждан из аварийного жилья. Строительство ведется по графику, плановый срок сдачи дома — декабрь текущего года, — сообщил замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов.

В правительстве региона напомнили, что по закону собственники квартир, переселяемые из аварийного жилья, могут получить компенсацию либо деньгами, чтобы купить новое жилье самостоятельно, либо переселяться в новое жилье.

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