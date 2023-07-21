«Ушел с дежурства среди ночи»: жители Березовой рощи раскрыли подробности таинственного исчезновения мужчины в черной одежде

Максим Васильев пропал 18 июля. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Дзержинском районе Новосибирска третий день ищут 39-летнего Максима Васильева. Жители Березовой рощи, где он работал охранником, рассказали КП-Новосибирск обстоятельства его исчезновения.

– С Максимом я общалась часто – он работает в нашем доме охранником с прошлого года, – рассказала женщина, которая представилась Мариной. – Работал нестандартно: чаще других – сутками не уходил домой. На износ, как говорится. Таких случаев, чтобы терялся, пока у нас работал, не было. Знаю, что у него есть проблемы со здоровьем после некоторых заболеваний – давление и сильные головные боли. Однажды к нему на рабочее место приезжала скорая, но тогда он отказался от госпитализации. Пропал ночью – просто ушел со смены, оставив все вещи. Я предполагаю, что у него случилось помутнение сознания по какой-то причине. Возможно, произошел инсульт, после которого многие ведут себя как пьяные, теряют память и ориентацию в пространстве.

Напомним, мужчина пропал 18 июля. По настоящее время о нем ничего не известно. Вечером 20 июля волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» выезжали в Березовую рощу на его поиски, но они не дали результатов.

– Фото, которое опубликовано в ориентировках не соответствует действительности, – сетует Марина. – Там он молодой и красивый, сейчас взрослее. Выглядит уставшим и замученным, с щетиной. Взгляд может быть потерянным, как у пьяного.

Жители дома очень переживают за Максима. Говорят, что это добрейшей души человек, безобидный и контактный. Он не употребляет алкоголь и наркотики. Всегда хорошо выглядел – следил за собой.

В паблике «ЛизаАлерт» ВКонтакте одна из подписчиц сообщала, что утром 20 июля видела похожего на Максима мужчину «на лавочке, был зависший».

Уточним: Максим среднего телосложения, ростом 170 см, русоволосый, глаза серого цвета. В день пропажи был одет в черную футболку и черные спортивные штаны, на ногах были шлепки. Нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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