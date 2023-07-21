В Новосибирске серая Lada влетела в седан Kia на Гусинобродском шоссе

Водитель иномарки нарушил правила.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Вечером 21 июля на камеру регистратора новосибирского автовладельца попала авария — серая Lada влетела в седан Kia на Гусинобродском шоссе. Видео с места аварии очевидец опубликовал в группе АСТ−54 во ВКонтакте.
— На Гусинобродском шоссе столкнулись водители седанов Kia и Lada. Наш подписчик остановился, чтобы пропустить водителя иномарки, но тот, , не убедившись в безопасности маневра, получил удар от водителя Лады. Хотел сделать добро, называется...— указано в посте сообщества.
Видео с регистратора попало в сеть. Фото: скрин паблика.
Официальной информации о возможных пострадавших пока нет — в городской Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.
Ранее КП−Новосибирск писала о том, как в Ленинском районе горожанин попал под самосвал.
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