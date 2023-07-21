«Стал скалолазом»: министр природы рассказал о жизни новосибирского медвежонка Тюбика в Санкт-Петербурге

Тюбик решил стать скалолазом. Фото: Евгений Шестернин
Медвежонок Тюбик, которого спасли волонтеры на субботнике в Новосибирске, сейчас находится в центре реабилитации диких животных «Велес» под Санкт-Петербургом. Министр природы НСО Евгений Шестернин рассказал, как дела у косолапого.
— Под влиянием любопытства или впечатлений от обезьян в зоопарке новосибирский медвежонок в питерском реабилитационном центре скалолазом ползет к вершине внимания. Хорошо ест, много спит, каждым ревом и атомом борется с гравитацией, — написал Евгений Шестернин в своем телеграм-канале.
Напомним, началась история Тюбика в апреле 2023 года: его заметили автомобилисты на трассе между Кемеровской и Новосибирской областями. Один из водителей забрал его домой, выхаживал около недели, а потом передал зоозащитникам из Новосибирска.
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