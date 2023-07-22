Гром и молнии: в субботу Новосибирск зальет ливень

Выходные будут дождливыми. Фото: Виктория МИНАЕВА

Неделя жары закончилась, впереди — декада дождей. Так прогнозирует синоптики. В субботу. 21 июля, в Новосибирске будет тепло, но очень влажно. Ночью температура составит +17…+19 градусов, днем +23…+25.

— Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадко, утром и днем небольшой, местами умеренный дождь с грозой. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области температура ночью будет +10…+15 градусов, местами повысится до +20. Днем тоже будет довольно жарко: +18...+23, местами до +28. Пройдут умеренные дожди с грозами, в некоторых районах выпадет град. Ночью и утром от перепада температур появятся туманы.

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